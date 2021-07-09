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Tekirdağ'da 2 genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

Tekirdağ'da 2 genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 16 yaşındaki iki kızın ölümüne neden olan kazada alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.