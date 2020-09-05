Tekirdağ'da 200 bin liralık samanlığı yanan adam: Fareler yaptı

200 bin lira değerinde 2 bin saman balyası küle döndü. Samanlığı yanan adam, yangını elektrik kablolarını kemiren farelerin çıkardığını düşündüğünü söyledi.

Tekirdağ'a bağlı Malkara'ya 20 kilometre mesafedeki kırsal Demircili Mahallesi'nde çiftçilik yapan 45 yaşındaki Bülent Topçu, evinin yanında bulunan samanlıktan dumanların yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdi.

Alevler kısa sürede samanlığı sarınca, Topçu ve komşuları hortumla su sıkarak ve kovalarla yangını söndürmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de müdahale etti.

200 BİN LİRALIK KAYBI VAR

Yangın, çevrede bulunan kömür uçaklarından getirilen iş makinelerinin de çalışmasıyla yandaki eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre maddi değeri 200 bin lira olan 2 bin saman balyası küle döndü.

"FARELERİN KABLOLARI KEMİRMESİ İLE ORTAYA ÇIKTI"

Ev sahibi Bülent Topçu, samanlıktaki yangının farelerin elektrik kablolarını kemirmesi sonucu çıktığını söyledi. Topçu, "Bugün hiç beklemediğim bir yangın oldu, çok üzgünüm. Bu yıl ne hikmetse buralarda acayip derecede fare bolluğu vardı. Çok fazla fare vardı. Fareler elektrik kablolarını kemirmişler, birden yangın çıktı. Evden dumanları görünce hemen yangına müdahale ettim. Müdahale ederken de hemen itfaiye ekiplerini aradım. Bu yangının farelerin samanlıktaki elektrik kablolarını kemirmesi sonucu çıktığını düşünüyorum. Saman balyaları ile samanlığım yandı" dedi.





























