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    Tekirdağ'da 200 işçi, yemek zehirlenmesi nedeniyle hastaneye gitti

    Aynı yemek firmasının hizmet verdiği 5 fabrikada yemekten zehirlendikleri şüphesiyle yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu.
    • DHA
    • 10.06.2021 - 17:02
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    Tekirdağ'da 200 işçi, yemek zehirlenmesi nedeniyle hastaneye gitti

    Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde aynı yemek firmasının hizmet verdiği 5 fabrikada, gece vardiyasında çalışan işçilerden bazıları yemek yedikten sonra rahatsızlandı.

    İshal, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri görülen yaklaşık 200 işçi, Çerkezköy Devlet Hastanesi ile ilçedeki diğer hastanelere başvurdu.

    20 İŞÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Hastanelerde 20 işçinin tedavileri devam ederken, diğerleri ise müdahalenin ardından taburcu edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İlçe Tarım Müdürlüğü, yemeklerden numune alarak inceleme başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

    Tekirdağ da 200 işçi, yemek zehirlenmesi nedeniyle hastaneye gitti #1

    Tekirdağ da 200 işçi, yemek zehirlenmesi nedeniyle hastaneye gitti #2

    Tekirdağ da 200 işçi, yemek zehirlenmesi nedeniyle hastaneye gitti #3

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