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- Tekirdağ’da 23 yaşındaki genç denizde boğuldu
Tekirdağ’da 23 yaşındaki genç denizde boğuldu
Serinlemek için denize girdiği belirlenen gence suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı ancak kurtarılamadı.
- DHA
- 09.07.2020 - 16:05
İstanbul'dan arkadaşıyla birlikte Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine gelen 23 yaşındaki Muhammet Celayir, bugün öğle saatlerinde serinlemek için denize girdi.
Bir süre sonra su üzerinde hareketsiz kalan Celayir'i gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık, AFAD, UMKE ve deniz polisleri Celayir'i dalgaların arasından kıyıya çıkardı.
KALP MASAJI YAPILDI
Sağlık ekiplerinin uzun süre suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı Celayir, hayatını kaybetti. Celayir'in cansız bedeni Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.