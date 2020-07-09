Dolar
6.8636
0.0408%
Euro
7.7916
0.2109%
Altın
1812.17
0.163%
Borsa
119057.71
0.2907%
G. Altın
399.59
0.1699%
Bitcoin
64518.74
0.1837%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Tekirdağ’da 23 yaşındaki genç denizde boğuldu

    Serinlemek için denize girdiği belirlenen gence suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı ancak kurtarılamadı.
    • DHA
    • 09.07.2020 - 16:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ’da 23 yaşındaki genç denizde boğuldu

    İstanbul'dan arkadaşıyla birlikte Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine gelen 23 yaşındaki Muhammet Celayir, bugün öğle saatlerinde serinlemek için denize girdi.

    Bir süre sonra su üzerinde hareketsiz kalan Celayir'i gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık, AFAD, UMKE ve deniz polisleri Celayir'i dalgaların arasından kıyıya çıkardı.

    KALP MASAJI YAPILDI

    Sağlık ekiplerinin uzun süre suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı Celayir, hayatını kaybetti. Celayir'in cansız bedeni Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    Tekirdağ’da 23 yaşındaki genç denizde boğuldu #1

    Tekirdağ’da 23 yaşındaki genç denizde boğuldu #2

    Görüş Bildir