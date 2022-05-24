Tekirdağ'da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

3 araçlı zincirleme trafik kazasında minibüs hurda yığınına dönerken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ - İstanbul yolu üzeri Marmara Ereğlisi’ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi mevkiinde, Süleymanpaşa istikametine seyreden aynı yöndeki 3 araç birbirine girdi.

5 kişi yaralandı

İHA'nın haberine göre; kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada, E.A., A.P., M.K, K.A. ve M.A. yaralandı.

Yaralılardan birinin durumu ağır

İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Namık Kemal Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Minibüsün ağır hasar görmesi ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.