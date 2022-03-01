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    Tekirdağ'da 3 çocuğunun annesini 5 yerinden bıçakladı

    Süleymanpaşa ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevine gönderildi. Genç kadının ise durumunun kritik olduğu bildirildi.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 14:31
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    Tekirdağ'da 3 çocuğunun annesini 5 yerinden bıçakladı

    Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor...

    Vahşet örneği bu sefer Tekirdağ'dan geldi.

    Edinilen bilgilere göre Süleymanpaşa ilçesinde 3 çocuk annesi E.A, (28) boşanma aşamasında olduğu eşi Ö.A. (33) tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

    Karnından, yüzünden omuz ve kolundan 5 bıçak darbesi alan kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

    Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan Ö.A. olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

    GENÇ KADIN KANLAR İÇERİSİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına müdahale ederek, yaralıyı Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk etti. O sırada sokakta bulunan görgü tanıkları da olayı anlatarak, kadının yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldığını söyledi.

    Polis peşini bırakmadı saat 04.00'da yakaladı Polis ekipleri ise kaçan zanlının yakalanması için geniş çalışma başlattı.

    Tekirdağ da 3 çocuğunun annesini 5 yerinden bıçakladı #1

    ZANLI CEZAEVİNDE

    İl genelinde araştırmalarını sıklaştıran Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şahsın İstanbul’a kaçtığını tespit etti. Sabah 04.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alarak Tekirdağ’a getirdi.

    Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    YARALI KADININ HAYATİ DURUMU CİDDİ

    Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Tekirdağ da 3 çocuğunun annesini 5 yerinden bıçakladı #2

    SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDU

    Daha önceki tarihlerde E.K. için koruma kararı verildiği 24 Aralık 2021 tarihinde koruma kararı sonlanması üzerine 19 Şubat 2022 tarihinde kadın sığınma evi talebinde bulunması üzerine E.A.’nin kadın sığınma evine teslim edildiği ve 2 gün sonra buradan ayrıldığı öğrenildi.

    Tekirdağ da 3 çocuğunun annesini 5 yerinden bıçakladı #3

    Tekirdağ da 3 çocuğunun annesini 5 yerinden bıçakladı #4

    Tekirdağ da 3 çocuğunun annesini 5 yerinden bıçakladı #5

    Tekirdağ da 3 çocuğunun annesini 5 yerinden bıçakladı #6


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