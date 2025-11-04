Tekirdağ'da 3 çocuk, park halindeki araçtan sibop kapaklarını çaldı

- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 3 çocuk, park halindeki bir aracın nikelajlı sibop kapaklarını çaldı.
- Güvenlik kameraları, çocukların yüzlerini kapatarak kapakları çalma anlarını kaydetti.
- Araç sahibi durumu fark edince, mahalle sakinleri ailelere çocuklarına sahip çıkmaları çağrısında bulundu.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde park halindeki bir aracın tekerleklerindeki nikelajlı sibop kapakları, öğle saatlerinde 3 çocuk tarafından çalındı.
GÜVENLİK KAMERASINI GÖRÜNCE YÜZLERİNİ KAPATTILAR
O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocukların, kameranın altından geçerken yüzlerini kapattıkları anlar dikkat çekti.
ARAÇ SAHİBİ HIRSIZLIĞI GÖRÜNTÜLERDE FARK ETTİ
Durumu fark eden araç sahibi, güvenlik kayıtlarını incelediğinde sibop kapaklarının yerinde olmadığını fark etti.
AİLELERE UYARI YAPILDI
Mahalleli, çocukların bu tür davranışlardan uzak tutulması gerektiğini belirterek ailelere “çocuklarına sahip çıkmaları” çağrısında bulundu.