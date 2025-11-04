Abone ol: Google News

Tekirdağ'da 3 çocuk, park halindeki araçtan sibop kapaklarını çaldı

Muratlı ilçesinde park halindeki bir aracın aksesuarı çocuklar tarafından çalındı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 21:44
  • Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 3 çocuk, park halindeki bir aracın nikelajlı sibop kapaklarını çaldı.
  • Güvenlik kameraları, çocukların yüzlerini kapatarak kapakları çalma anlarını kaydetti.
  • Araç sahibi durumu fark edince, mahalle sakinleri ailelere çocuklarına sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde park halindeki bir aracın tekerleklerindeki nikelajlı sibop kapakları, öğle saatlerinde 3 çocuk tarafından çalındı.

GÜVENLİK KAMERASINI GÖRÜNCE YÜZLERİNİ KAPATTILAR

O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocukların, kameranın altından geçerken yüzlerini kapattıkları anlar dikkat çekti.

ARAÇ SAHİBİ HIRSIZLIĞI GÖRÜNTÜLERDE FARK ETTİ

Durumu fark eden araç sahibi, güvenlik kayıtlarını incelediğinde sibop kapaklarının yerinde olmadığını fark etti.

AİLELERE UYARI YAPILDI

Mahalleli, çocukların bu tür davranışlardan uzak tutulması gerektiğini belirterek ailelere “çocuklarına sahip çıkmaları” çağrısında bulundu.

3. Sayfa Haberleri