Tekirdağ'da 3 katlı evde yangın çıktı: 1 kişi öldü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 katlı müstakil evde çıkan yangında Hamdiye Gezen (55) hayatını kaybetti, eşi Hasan Gezen (60) ve bir itfaiye eri yaralandı.

DHA

Tekirdağ'da gece saatlerinde Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Papatya 7'nci Sokak üzerinde bulanan Hamdiye ve Hasan Gezen çiftine ait 3 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle evin birinci katında dumanların çıktığı gören Hasan Gezen, komşularına giderek yardım istedi.

Bu sırada alevler giriş kattan yükselmeye başladı. Komşuların haber vermesiyle bölgeye itfaiyeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Hamdiye Gezen ise evin ikinci katına çıkarak balkonda kurtarılmayı bekledi.

3 katlı müstakil evde yangın çıktı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, merdivenle Hamdiye Gezen'i balkondan aldı.

Vücudunda yanıklar oluşan Gezen, ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Hasan Gezen ile yangına müdahale eden bir itfaiye erinin de el ve yüzünde yanıklar meydana geldi.

1 kişi hayatını kaybetti

Yaralı iki kişi ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Jandarma ekipleri de yangının çıkış nedeniyle başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)