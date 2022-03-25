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    Tekirdağ'da 3 Özbek kadın, fuhuş operasyonunda yakalandı

    Sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşıp, fuhuş yaptığı belirlenen Özbekistanlı 3 kadın, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 11:49
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    Tekirdağ'da 3 Özbek kadın, fuhuş operasyonunda yakalandı

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak, Çerkezköy ilçesinde fuhuş yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenledi.

    Özbekistan uyruklu G.I. (33), O.M. (37) ve M. Y. (30) adlı 3 kadın, gözaltına alındı.

    Kadınların üst aramalarında cep telefonlarına el koyulurken, haklarında 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek'ten soruşturma başlatıldı.

    İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

    3 kadın, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Tekirdağ da 3 Özbek kadın, fuhuş operasyonunda yakalandı #1

    Tekirdağ da 3 Özbek kadın, fuhuş operasyonunda yakalandı #2

    Tekirdağ da 3 Özbek kadın, fuhuş operasyonunda yakalandı #3

    Tekirdağ da 3 Özbek kadın, fuhuş operasyonunda yakalandı #4


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