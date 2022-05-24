Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Annesinden habersiz balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek yere düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde 3 yaşındaki çocuk, annesinden habersiz 1. kattaki evin balkon korkuluğuna tırmanarak oyun oynamak istedi.

Balkondan düştü

3 yaşındaki çocuk, oyun oynarken dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralanan çocuk, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tekirdağ'da balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı VİDEO







Sağlık durumu iyi

Tedavi altına alınan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İHA'nın haberine göre, olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.



