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- Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Annesinden habersiz balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek yere düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- 24.05.2022 - 16:21
- Güncelleme : 24.05.2022 - 16:52
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde 3 yaşındaki çocuk, annesinden habersiz 1. kattaki evin balkon korkuluğuna tırmanarak oyun oynamak istedi.
Balkondan düştü
3 yaşındaki çocuk, oyun oynarken dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralanan çocuk, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tekirdağ'da balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı VİDEO
Sağlık durumu iyi
Tedavi altına alınan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.