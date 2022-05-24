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    Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

    Annesinden habersiz balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek yere düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • 24.05.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 16:52
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    Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde 3 yaşındaki çocuk, annesinden habersiz 1. kattaki evin balkon korkuluğuna tırmanarak oyun oynamak istedi.

    Balkondan düştü

    3 yaşındaki çocuk, oyun oynarken dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten yere düştü.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralanan çocuk, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tekirdağ'da balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı VİDEO


    Sağlık durumu iyi

    Tedavi altına alınan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü #1

    Tekirdağ da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü #2

    Tekirdağ da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü #3


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