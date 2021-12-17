Euro
18.5237
4.02%
Dolar
16.4117
4.66%
Altın
942.62
3.9%
Borsa
2.373
4.15%
Bitcoin
774.982
3.49%
BTXN Coin
39.25
-1.38%
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Tekirdağ'da 360 litre sahte içki ele geçirildi

    Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 360 litre sahte içki ele geçirildi.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 19:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da 360 litre sahte içki ele geçirildi

    Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ndeki Çeşmeli Mahallesi'nde ikamet eden S.Ş.'nin rakı imal ederek satış yaptığı duyumunun alınması üzerine, şahsın ikametinde Jandarma KOM Şube ve Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla arama yapıldı.

    360 LİTRE SAHTE İÇKİ VE 1 ADET RAKI KAYNATMA DÜZENEĞİ BULUNDU

    Arama sonucunda şişelere ve bidonlara doldurulmuş vaziyette 360 litre sahte içki ve 1 adet rakı kaynatma düzeneği ele geçirildi.

    Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ da 360 litre sahte içki ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir