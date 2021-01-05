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    Tekirdağ’da 4 bin 480 uyarıcı hapa el koyuldu

    Bir eve düzenlenen baskında, 4 bin 480 adet uyarıcı nitelikte sentetik ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
    • İHA
    • 05.01.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 17:57
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    Tekirdağ’da 4 bin 480 uyarıcı hapa el koyuldu

    Emniyet güçleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği görevlilerince, bugün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

    SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda M.Ü. ve C.A. isimli şahıslar ile ilgili olarak Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde bulunan ikamette ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda, 4 bin 480 adet uyarıcı nitelikte sentetik ecza ele geçirildi.

    Tekirdağ’da 4 bin 480 uyarıcı hapa el koyuldu VİDEO

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Konu ile ilgili olarak ikamette bulunmayan M.Ü. ve C.A. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    Tekirdağ’da 4 bin 480 uyarıcı hapa el koyuldu #1

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