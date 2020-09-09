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    Son Dakika: Tekirdağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi

    Tekirdağ Şarköy açıklarında 00:57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 01:09
    • Güncelleme : 09.09.2020 - 01:09
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    Son Dakika: Tekirdağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi

    Marmara Denizinde 00:57'de deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında gerçekleşti.

    Depremin büyüklüğünün 4.1 şiddetinde ve derinliği 9.91 km olduğu belirtildi.

    AFAD AÇIKLADI

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında deprem meydana geldiğini bildirdi.

    4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 9.91 km altında saat 00.57'de gerçekleşti.

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