- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Son Dakika: Tekirdağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi
Son Dakika: Tekirdağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi
Tekirdağ Şarköy açıklarında 00:57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Haber Merkezi
- 09.09.2020 - 01:09
- Güncelleme : 09.09.2020 - 01:09
Marmara Denizinde 00:57'de deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında gerçekleşti.
Depremin büyüklüğünün 4.1 şiddetinde ve derinliği 9.91 km olduğu belirtildi.
AFAD AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında deprem meydana geldiğini bildirdi.
4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 9.91 km altında saat 00.57'de gerçekleşti.