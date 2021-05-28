Tekirdağ’da 5 kişinin bulunduğu araç denize uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle denize uçtu. Kaza sonucu sular içerisinde kalan araçtaki 5 kişi, son anda kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Ö.D. yönetimindeki otomobil, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Gaziköy ile Uçmakdere yolu arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 10 metre yüksekten denize uçtu.

Denize yuvarlanıp sular içerisinde kalan araçta sürücü Ö.D. ve araçta yolcu olarak bulunan H.A., K.K., E.Ç. ve B.A olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve çevredeki vatandaşlar, sular içerisinde kalan araçtaki yaralıları olduğu yerden çıkarılarak, hastaneye kaldırdı.

Hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.