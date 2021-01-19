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    Tekirdağ'da 650 yıllık İncil'i satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı

    Ceylan derisi üzerine işlemeli İncil'i alıcı kılığına giren jandarmaya 3 milyon dolara satmak isteyen 4 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 18:53
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    Tekirdağ'da 650 yıllık İncil'i satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı

    Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin 650 yıllık İncil'i satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    3 MİLYON DOLARA SATMAYA ÇALIŞTILAR

    Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin İncil’i 3 milyon dolara satacağını belirleyip, alıcı kılığına girerek şüphelilerle buluştu.

    4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Buluşmada tarihi İncil'i jandarma ekiplerine satmak isteyen M.D., K.T., N.E. ve M.D., operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ da 650 yıllık İncil i satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı #1

    Tekirdağ da 650 yıllık İncil i satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı #2

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