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- Tekirdağ'da 650 yıllık İncil'i satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da 650 yıllık İncil'i satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı
Ceylan derisi üzerine işlemeli İncil'i alıcı kılığına giren jandarmaya 3 milyon dolara satmak isteyen 4 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 19.01.2021 - 18:53
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin 650 yıllık İncil'i satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
3 MİLYON DOLARA SATMAYA ÇALIŞTILAR
Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin İncil’i 3 milyon dolara satacağını belirleyip, alıcı kılığına girerek şüphelilerle buluştu.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Buluşmada tarihi İncil'i jandarma ekiplerine satmak isteyen M.D., K.T., N.E. ve M.D., operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.