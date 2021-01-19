Tekirdağ'da 650 yıllık İncil'i satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı

Ceylan derisi üzerine işlemeli İncil'i alıcı kılığına giren jandarmaya 3 milyon dolara satmak isteyen 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin 650 yıllık İncil'i satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

3 MİLYON DOLARA SATMAYA ÇALIŞTILAR

Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin İncil’i 3 milyon dolara satacağını belirleyip, alıcı kılığına girerek şüphelilerle buluştu.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Buluşmada tarihi İncil'i jandarma ekiplerine satmak isteyen M.D., K.T., N.E. ve M.D., operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.