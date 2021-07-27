Tekirdağ'da 7 kişi, zincirleme kazada yaralandı

4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralanırken kaza nedeniyle trafiğe kapanan Malkara-Çanakkale yolu, araçların kaldırılmasından yaklaşık 1 saat sonra yeniden açıldı.

Tekirdağ Malkara-Çanakkale karayolunun Ahievren Mahallesi mevkisinde trafik kazası meydana geldi.

Tekirdağ yönünden Malkara'ya giden Hakan Barışık yönetimindeki 34 FF 5062 plakalı otomobilin önüne, seyir halindeyken köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için yavaşlayan Barışık’ın kullandığı otomobile, arkasından gelen Nursel Demirtaş'ın kullandığı 34 AAU 524 plakalı otomobil çarptı.

TIRA ÇARPTI

Bu sırada aynı yönde giden Gökhan Barışık, yönetimindeki 34 CLC 360 plakalı otomobille kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca sağ şeritte park halindeki tıra çarptı.

YOLCULAR YARALANDI

Tır sürücüsünün bölgeden kaçtığı kazada, Nursel Demirtaş ile aynı otomobildeki Kezban Demirtaş, Ece Su Demirtaş ile Gökhan Barışık’ın kullandığı otomobildeki Zarife Barışık, Zühriye İvedi, Hüseyin Erdem Doğan ile Bahar Doğan yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Malkara-Çanakkale yolu, araçların kaldırılmasından yaklaşık 1 saat sonra yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





































