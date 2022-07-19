Tekirdağ'da 8 gündür kayıp olan Şehmus Ele sağ olarak bulundu

Ailesiyle birlikte gittiği piknikte kaybolan ve 8 gündür aranan 20 yaşındaki genç ormanlık alanda bulundu.

İstanbul'da yaşayan aile Kurban Bayramı'nın son günü piknik yapmak için Çatalca'ya gitti.

Ailenin 20 yaşındaki oğlu Şehmus Ele, Çamlıkköy Tabiat Parkı'nda yapılan piknik sırasında yürüyüşe çıktı.

Uzun süre gelmeyen oğullarını merak eden aile genci aramaya çıktı. Ardından ekiplere ihbarda bulundu.

400 kişilik ekip kuruldu

İlk gün yapılan arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine 400 kişilik arama-kurtarma ekibi kuruldu.

Öte yandan havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmaları başlatıldı.

Cep telefonu incelemeye alındı

Arama çalışmalarının 7'nci gününde henüz izine rastlanılmayan ve ormandan çıkıp yerleşim bölgelerine gittiği üzerinde durulan Ele’nin bulunan cep telefonu, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde incelemeye alındı.

Görgü tanıklarının ifadelerini ardından arama çalışmaları orman içinde devam ederken aynı zamanda gence ait şort ve terliklerin ana yola yakın mesafede bulunmasıyla yerleşim bölgelerine de yoğunlaşıldı.

8'inci günde müjdeli haber geldi

DHA'nın aktarımına göre; Günlerdir çocuklarından iyi haber almak isteyen aileye müjdeli haber bugün verildi. Arama çalışmalarının 8'inci gününde ormanda kaybolan Şehmus Ele, Çamlıköy Tabiat Parkı'na 2 kilometre mesafedeki ormanlık alanda sağ olarak buldu.

Ele, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

"Sağ salim bulundu"

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çok Şükür. Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününden bu yana ailesi ile birlikte Tekirdağ Saray ilçesi ile Çatalca arasındaki Kastro koyuna piknik için gelen ve sonrasında gezinti için orman içerisine girerek orman içinde kayıp olan ve 7 gün boyunca Valimiz Ali Yerlikaya´nın koordinesinde AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, orman bölge müdürlüğü ekiplerince orman içinde havadan ve karadan karış karış aranan Şehmus Ele isimli şahıs İlçe Jandarma ekiplerimiz tarafından biraz önce sağ salim bulundu" ifadelerini kullandı.