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Tekirdağ'da 8 kişilik minibüste 19 göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 8 kişilik minibüste 19 göçmen yakalandı

Polisin 8 kişilik minibüste yaptığı aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 göçmen yakalanırken, sürücü gözaltına alındı.