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- Tekirdağ'da 8 kişilik minibüste 19 göçmen yakalandı
Tekirdağ'da 8 kişilik minibüste 19 göçmen yakalandı
Polisin 8 kişilik minibüste yaptığı aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 göçmen yakalanırken, sürücü gözaltına alındı.
- DHA
- 11.02.2021 - 14:43
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada İstanbul'dan düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışını çıkış yapmak için kentten geçiş yapacağını belirledi.
27 VG 683 plakalı minibüsü takibe alan polis, kent girişindeki TOKİ uygulama noktasında durdurup arama yaptı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
8 kişilik minibüste 4'ü kadın 2'si çocuk olmak üzere Afganistan, Pakistan ve Somali uyruklu 19 göçmen yakaladı.
Minibüs sürücüsü Ş.D. gözaltına alınırken, göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.