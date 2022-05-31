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    Tekirdağ'da, Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı

    Süleymanpaşa’da, çantalarla yürüyen 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, kısa bir kovalamacının ardından ekipler tarafından yakalandı.
    • 31.05.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 16:26
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    Tekirdağ'da, Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı

    Tekirdağ’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100’üncü Yıl Mahallesi’nde, İl emniyet Müdürlüğü ekipleri, çantayla yürüyen şüpheli bir grup olduğu ihbarını aldı.

    Çantalarını atıp kaçmaya başladılar

    AA’nın haberine göre; ekipleri gören şahıslar, çantalarını atıp kaçmaya başladı.

    Kovalamaca sonucu yakalanan Afganistan uyruklu 5 kişinin, yurda kaçak yollardan girdiğini belirlendi.

    Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edilecek.

    Tekirdağ da, Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı #1

    Tekirdağ da, Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı #2


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