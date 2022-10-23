Tekirdağ'da akrabasının parasını çalmak için kiralık hırsız tuttu

Malkara'da, misafir oldukları kadının evine kiralık hırsız gönderip 3 milyon değerindeki altın ve paraları çalan akraba ve suç ortakları yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı.

Malkara'da 20 gün önce 56 yaşındaki R.B. isimli kadının evinde 3 milyon değerinde ziynet ve para olduğunu öğrenen akrabası M.Ç., altın ve paraları çalmak için kiralık hırsızlık tuttu.

M.Ç., isimli şahıs ilçede N.A. ve E.Y. ile altınları çalmak için plan yaptı.

3 milyon değerindeki altın ve para çalındı

M.Ç., planlarına E.Y.’nin Diyarbakır’dan tanıdığı ‘Bezo’ lakaplı L.Ç.’yi de dahil etti. M.Ç. akrabası olan kadını misafirlik bahanesi ile eve davet ederken, kiraladıkları ‘Bezo’ lakaplı L.Ç. ise eve girerek 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldı.

M.Ç. hırsızlık olayından sonra R.B.’yi evine gönderirken, şüpheliler kayıplara karıştı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

O gece evine dönen R.B., ziynet eşyaları ve paraların yerinde olmadığını fark edince altınların bir kısmının sahibi olan kızı E.G.’ye haber verdi. Kısa sürede ilçeye gelen E.G., annesi R.B. ile polise giderek şikayette bulundu.

Hırsızlık 20 gün önce plandı

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera, saha ve istihbari çalışmalar başlatıldı.

İncelemeler neticesinde hırsızlık olayının 20 gün önce planlandığı, müştekilerin misafir olarak gittiği akrabaları tarafından oyalandığı, hırsızlık olayının bu sırada gerçekleştiği tespit edildi.

Hırsızlar tespit edildi

Altın ve paranın tamamı bulunup sahibine teslim edildi Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını M.Ç., E.Y., L.Ç. ve N.A. isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheliler farklı yerlerde yakalandı

E.Y. ve L.Ç. isimli şahıslar İstanbul’da, M.Ç. ve N.A. ise Malkara'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan ilk sorgu ve araştırmalarda eve girip altınları alması için Diyarbakır’dan çağrılan L.Ç.’nin 50’ye yakın suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

4 şüpheli tutuklandı

Çalınan yaklaşık 3 milyon TL değerinde bilezik, reşat altın, yüzük, kolye, zincir, küpe ve nakit paranın tamamı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. 4 şüpheli ise, sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

"Temizlik yaparak kazandık o paraları"

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ polisine defalarca teşekkür eden E.G., "Ne biz uyuduk ne de polis ekipleri uyudu. Benim 25 senelik, annemin ise 50 senelik birikimi. Helal yoldan, temizlik yaparak kazandık o paraları. Bize pusu kurdular, tuzak kurdular. Allah razı olsun ortaya çıkardılar. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun." dedi.