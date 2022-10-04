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    Tekirdağ'da alkole ateşle yaklaşınca yangın kaçınılmaz oldu

    Tekirdağ Çorlu’daki bir diyaliz merkezinin deposunda temizlik yapmak amacıyla kullanılan alkolün alev alması sonucu tahta kapı tutuştu. Olayda hafif yaralanan 2 personel hastaneye kaldırıldı.
    • 04.10.2022 - 19:50
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 20:05
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    Tekirdağ'da alkole ateşle yaklaşınca yangın kaçınılmaz oldu

    Tekirdağ Çorlu'daki Kazımiye Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi üzerindeki bir diyaliz merkezinde temizlik yapmak amacıyla kullanılan alkole çakmakla yaklaşılınca bir anda parladı.

    Tutuşan tahta kapı alev alev yandı.

    Hastalar binadan tahliye edildi

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kapıyı söndürdü.

    İHA'nın haberine göre olayda hafif yaralanan iki personel, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hastalar da binadan tahliye edildi.

    Tekirdağ'da alkole ateşle yaklaşınca yangın kaçınılmaz oldu VİDEO

    Tekirdağ da alkole ateşle yaklaşınca yangın kaçınılmaz oldu #1

    Tekirdağ da alkole ateşle yaklaşınca yangın kaçınılmaz oldu #2

    Tekirdağ da alkole ateşle yaklaşınca yangın kaçınılmaz oldu #3


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