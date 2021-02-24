Tekirdağ'da alkollü kazazede, polise zor anlar yaşattı

Alkollü sürücünün kullandığı aracın kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası sürücü, polis ekiplerinin iknası sonucu hastaneye kaldırıldı.

Gece saat 01.30 sıralarında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde Muratlı’dan Büyükkarıştıran istikametine seyreden F.K.'nın sevk ve idaresindeki 39 TR 333 plakalı otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybetti.

Araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi ve bir anlık dikkatsizliği neticesinde refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazadan yaralı kurtulan sürücü F.K.’nın 180 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçta ise büyük maddi hasar meydana geldi.





POLİSE DİRENDİ

Polise ehliyetini ve kimliğini vermek istemeyen F.K., tedavi olmayı da istemeyerek, kendisinde hiçbir suç olmadığını savundu ve polise uzun süre direndi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında maskesiz ve alkollü şekilde araç kullanan sürücü, polis ekiplerinin 1 saatlik uğraşı sonucu ikna edilerek tedavi edilmek üzere Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EHLİYETİNE EL KOYULDU

Kaza yapan alkollü sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, ehliyetine de el konuldu.



