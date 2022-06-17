Alkol alan iki arkadaş arasındaki sohbetin dozu kaçınca çıkan kavgada, şahıslardan biri, diğerini yumrukla yere serdi.

Tekirdağ'ın Çobançeşme Mahallesi Cenk Sokak ile Gedik Ahmet Paşa Caddesi ayrımında yaşanan olay şöyle gelişti:

karşılıklı alkol alırken kavgaya tutuştular

Alkol masasına oturan B.S. ve İ.K. isimli iki arkadaş arasındaki sohbetin dozu kaçtı. İkilinin birbirlerine karşı hakaretleri üzerine kavga çıktı.

Tekirdağ'da alkollü şahıslar birbirine girdi - VİDEO

Önce tokatladı, sonra da yumrukla yer serdi

İHA'nın haberine göre; öfkesine hakim olamayan B.S., arkadaşı İ.K’yi önce tokatladı sonra da yumruklayarak yere serdi. Yaralanan İ.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga anı ise kameraya yansıdı.