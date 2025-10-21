Tekirdağ'da alkollü şekilde araç kullanan kadın kazaya neden oldu Çorlu’da alkollü bir sürücünün neden olduğu kaza, trafikte yaklaşık 1 saatlik tıkanıklığa yol açtı. Kazalı araçların kaldırılması ve trafik polisinin müdahalesiyle yol tekrar ulaşıma açıldı.

Göster Hızlı Özet Çorlu'da alkollü sürücü G.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kaza, yaklaşık 1 saatlik trafik tıkanıklığına neden oldu.

G.K.'nin sürücü belgesine el konuldu ve polis karakoluna götürüldü. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Bilinçsiz sürücü faciaya neden oluyordu... Tekirdağ, Çorlu'da Adnan Doğu Caddesi üzerinde Emlaklar girişinde bulunan köprüde Kazımiye Mahallesi istikametine seyir halinde olan G.K. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen F.S. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. 3.51 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Kazadan yara almadan kurtulan G.K.'nin, yapılan kontrollerde 3.51 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın üzerinde alkollü olması nedeniyle sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulan G.K., ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. KAZA TRAFİĞİN FELÇ OLMASINA NEDEN OLDU Kaza nedeniyle her iki aracın da hareket kabiliyetini yitirmesi sonucu Emlaklar Köprü trafiği, 1 saat süreyle durma noktasına geldi. Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekiplerinin müdahalesinin ardından kazalı araçlar, kurtarıcı ile olay yerinden kaldırıldı.



