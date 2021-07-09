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    Tekirdağ'da alkollü sürücü, iki kişinin ölümüne neden oldu

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı 16 yaşındaki iki genç kız yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 09.07.2021 - 07:14
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 08:13
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    Tekirdağ'da alkollü sürücü, iki kişinin ölümüne neden oldu

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir sürücü kullandığı otomobille çarptığı iki genç kızın ölümüne neden oldu.

    Gözaltına alınan sürücünün 1.75 promil alkollü olduğu tespit edildi

    2 GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

    Alınan bilgiye göre, C.G. idaresindeki otomobil, Çevre Yolu Emlak Konutları mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Şentürk (16) ve Tuana Göksel'e (16) çarptı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şentürk ve Göksel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ölenlerin cenazeleri otopsi için Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Polis ekiplerince alkollü olduğu belirlenen sürücü C.G, gözaltına alındı.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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