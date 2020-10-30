Tekirdağ'da alkollü sürücü, işyerine daldı

Malkara ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, bir işyerine girdi. Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmadı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi Kır Sokak’ta meydana gelen olayda, Doğuş Sokak’ta seyir halindeki bir otomobil, Kır Sokak’a saptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarım ürünü ve aletlerinin satıldığı kooperatif binasına girdi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Otomobilin yanı sıra camları kırılan işyerinde maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.



