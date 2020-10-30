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    Tekirdağ'da alkollü sürücü, işyerine daldı

    Malkara ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, bir işyerine girdi. Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmadı.
    • İHA
    • 30.10.2020 - 04:01
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    Tekirdağ'da alkollü sürücü, işyerine daldı

    Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi Kır Sokak’ta meydana gelen olayda, Doğuş Sokak’ta seyir halindeki bir otomobil, Kır Sokak’a saptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarım ürünü ve aletlerinin satıldığı kooperatif binasına girdi.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Otomobilin yanı sıra camları kırılan işyerinde maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

    Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

    Tekirdağ da alkollü sürücü, işyerine daldı #1

    Tekirdağ da alkollü sürücü, işyerine daldı #2

    Tekirdağ da alkollü sürücü, işyerine daldı #3

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