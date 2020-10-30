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    Tekirdağ'da alkollü sürücü otomobiliyle işyerine daldı

    Tekirdağ’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, bir işyerine girdi. Kaza sonrası yaralanan olmadığını öğrenildi.
    • İHA
    • 30.10.2020 - 09:32
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 09:44
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    Tekirdağ'da alkollü sürücü otomobiliyle işyerine daldı

    Malkara ilçesinde gece yarısı seyir halindeki bir otomobil, Kır Sokak’a saptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarım ürünü ve aletlerinin satıldığı kooperatif binasına girdi.

    CAN KAYBI YAŞANMADI

    Otomobilin yanı sıra camları kırılan işyerinde maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

    ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

    Tekirdağ'da alkollü sürücü otomobiliyle işyerine daldı ViDEO

    Tekirdağ da alkollü sürücü otomobiliyle işyerine daldı #1

    Tekirdağ da alkollü sürücü otomobiliyle işyerine daldı #2

    Tekirdağ da alkollü sürücü otomobiliyle işyerine daldı #3

    Tekirdağ da alkollü sürücü otomobiliyle işyerine daldı #4

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