Tekirdağ’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, bir işyerine girdi. Kaza sonrası yaralanan olmadığını öğrenildi.

Malkara ilçesinde gece yarısı seyir halindeki bir otomobil, Kır Sokak’a saptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarım ürünü ve aletlerinin satıldığı kooperatif binasına girdi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Otomobilin yanı sıra camları kırılan işyerinde maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Tekirdağ'da alkollü sürücü otomobiliyle işyerine daldı ViDEO