İHA

Tekirdağ'da alkollü araç kullanmanın cezası ağır oldu.

Çorlu ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, ters yönden gelen bir otomobili durdurdu.

1.77 promil alkollü çıktı

Durdurulan araç sürücüsüne tedbir amaçlı alkol kontrolü yapıldı.

Ekiplerin yaptığı alkol kontrolde sürücü M.A.’nın 1,77 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alındı

Alkollü sürücü M.A., yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak karakola götürüldü.

38 bin 832 TL ceza

Trafik polisi tarafından, sürücü M.A.’ya alkollü araç kullandığı gerekçesiyle toplam 38 bin 832 lira para cezası kesildi.

Alkollü sürücünün aracı ise çekici tarafından bağlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)