İHA
Tekirdağ'da alkollü araç kullanmanın cezası ağır oldu.
Çorlu ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, ters yönden gelen bir otomobili durdurdu.
1.77 promil alkollü çıktı
Durdurulan araç sürücüsüne tedbir amaçlı alkol kontrolü yapıldı.
Ekiplerin yaptığı alkol kontrolde sürücü M.A.’nın 1,77 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alındı
Alkollü sürücü M.A., yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak karakola götürüldü.
38 bin 832 TL ceza
Trafik polisi tarafından, sürücü M.A.’ya alkollü araç kullandığı gerekçesiyle toplam 38 bin 832 lira para cezası kesildi.
Alkollü sürücünün aracı ise çekici tarafından bağlandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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