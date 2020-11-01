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    Tekirdağ'da alzaymır hastası kadın dere yatağında bulundu

    Şarköy'de kaybolan 40 yaşındaki Şahsenem Parçin'e 30 saat sonra ulaşıldı.
    • DHA
    • 01.11.2020 - 16:20
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 17:55
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    Tekirdağ'da alzaymır hastası kadın dere yatağında bulundu

    Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Alzheimer hastası kadın kayboldu.

    Kızılcaterzi Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamayan Şahsenem Parçin'in yakınları, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

    DERE YATAĞINDA BULUNDU

    İhbar üzerine jandarma ekipleri, Parçin'i bulmak için çalışma başlattı.

    Gece boyu süren aramalarda Parçin, Kızılcaterzi ile Kocaali mahalleleri arasında bulunan yolun 50 metre aşağısındaki dere yatağında yaralı olarak bulundu.

    30 SAAT SONRA ULAŞILDI

    Kaybolduktan yaklaşık 30 saat sonra bulunan Parçin'in, ayağının kayması sonucu dere yatağına düştüğü belirtildi.

    Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Parçin'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Tekirdağ da alzaymır hastası kadın dere yatağında bulundu #1

    Tekirdağ da alzaymır hastası kadın dere yatağında bulundu #2

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