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- Tekirdağ'da alzaymır hastası kadın dere yatağında bulundu
Tekirdağ'da alzaymır hastası kadın dere yatağında bulundu
Şarköy'de kaybolan 40 yaşındaki Şahsenem Parçin'e 30 saat sonra ulaşıldı.
- DHA
- 01.11.2020 - 16:20
- Güncelleme : 01.11.2020 - 17:55
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Alzheimer hastası kadın kayboldu.
Kızılcaterzi Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamayan Şahsenem Parçin'in yakınları, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.
DERE YATAĞINDA BULUNDU
İhbar üzerine jandarma ekipleri, Parçin'i bulmak için çalışma başlattı.
Gece boyu süren aramalarda Parçin, Kızılcaterzi ile Kocaali mahalleleri arasında bulunan yolun 50 metre aşağısındaki dere yatağında yaralı olarak bulundu.
30 SAAT SONRA ULAŞILDI
Kaybolduktan yaklaşık 30 saat sonra bulunan Parçin'in, ayağının kayması sonucu dere yatağına düştüğü belirtildi.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Parçin'in durumunun iyi olduğu belirtildi.