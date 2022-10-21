Petrol
92.44
0.06%
Euro
18.1663
-0.23%
Dolar
18.6028
-0.02%
Altın
970.2
-0.32%
Borsa
3901
0.00%
Bitcoin
359.149
-0.54%
BTXN Coin
9.75
4.27%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    Tekirdağ'da anlık dikkatsizlik, kazaya neden oldu

    Kara yolunda önündeki tırın döndüğünü fark edemeyen sürücü, tırın dorsesine çarptı. Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
    • 21.10.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 09:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da anlık dikkatsizlik, kazaya neden oldu

    Tekirdağ'ın Muratlı ilçesie bağlı Büyükkarıştıran kara yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü T.E., hemen önünde haraket halinde olan tırın dönüş yaptığını fark edemedi.

    Otomobil, tırın döndüğünü fark edemeyince tırın arkadan dorsesine çarptı.

    Aracın tıra şiddetli çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

    Kendi imkanları ile araçtan çıktı

    İHA'nın haberine göre; T.E., otomobilden kendi imkanları ile indi.

    Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    İnceleme başlatıldı

    T.E., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

    Jandarma ekipleri kaza mahallinde inceleme başlattı.

    Tekirdağ da anlık dikkatsizlik, kazaya neden oldu #1


    Yeni Hyundai Grandeur, tamamen yenilenen tasarımıyla tanıtıldı
    Otomobil

    Yeni Hyundai Grandeur, tamamen yenilenen tasarımıyla tanıtıldı

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Rambo Okan Trabzonsporlu taraftarlara dava açtı: 10 milyon TL kazanabilir
    Futbol

    Rambo Okan Trabzonsporlu taraftarlara dava açtı: 10 milyon TL kazanabilir

    Görüş Bildir