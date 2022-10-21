Tekirdağ'da anlık dikkatsizlik, kazaya neden oldu

Tekirdağ'da anlık dikkatsizlik, kazaya neden oldu

Kara yolunda önündeki tırın döndüğünü fark edemeyen sürücü, tırın dorsesine çarptı. Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesie bağlı Büyükkarıştıran kara yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü T.E., hemen önünde haraket halinde olan tırın dönüş yaptığını fark edemedi.

Otomobil, tırın döndüğünü fark edemeyince tırın arkadan dorsesine çarptı.

Aracın tıra şiddetli çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Kendi imkanları ile araçtan çıktı

İHA'nın haberine göre; T.E., otomobilden kendi imkanları ile indi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

T.E., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza mahallinde inceleme başlattı.



