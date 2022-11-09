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- Tekirdağ'da anne, kızını kaçıranın çalıştığı iş yerini ateşe verdi
Tekirdağ'da anne, kızını kaçıranın çalıştığı iş yerini ateşe verdi
- 09.11.2022 - 18:50
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan Vural K., kız arkadaşı C.Ö.'yü, ailesinin evlenmesine izin vermemesi üzerine kaçırdı.
Anne V.Ö., yakınları ile kızını kaçıran Vural K.'nın Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çorbacı Sokak'ta çalıştığı ikinci el eşya satılan iş yerine gitti.
Burada Vural K.'yı bulamayan anne, iş yerindekiler ile tartıştı.
Anne dükkanı ateşe verdi
Anne V.Ö., tartışma sırasında yanında getirdiği çakmak ile dükkanda bulunan kanepeleri ateşe verdi.
İş yerindeki eşyalar bir anda alev alırken içeridekiler, dükkandan kaçtı. Bu sırada iş yerinin de kapısı da kilitlendi.
Yangın söndürüldü
Dükkan alevler içinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
DHA'nın haberine göre; bu sırada anne V.Ö., yanındakiler ve iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı.
3 kişi gözaltına alındı
Kavgayı engelleyen polis, annenin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.