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    Tekirdağ'da anne, kızını kaçıranın çalıştığı iş yerini ateşe verdi

    Çerkezköy'de anne V.Ö., evlenmesine izin vermediği kızını kaçıran Vural K.'nın çalıştığı iş yerine gitti ve eşyaları ateşe verdi. Yaşanan olayda ise 3 kişi gözaltına alındı.
    • 09.11.2022 - 18:50
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    Tekirdağ'da anne, kızını kaçıranın çalıştığı iş yerini ateşe verdi

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan Vural K., kız arkadaşı C.Ö.'yü, ailesinin evlenmesine izin vermemesi üzerine kaçırdı.

    Anne V.Ö., yakınları ile kızını kaçıran Vural K.'nın Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çorbacı Sokak'ta çalıştığı ikinci el eşya satılan iş yerine gitti.

    Burada Vural K.'yı bulamayan anne, iş yerindekiler ile tartıştı.

    Anne dükkanı ateşe verdi

    Anne V.Ö., tartışma sırasında yanında getirdiği çakmak ile dükkanda bulunan kanepeleri ateşe verdi.

    İş yerindeki eşyalar bir anda alev alırken içeridekiler, dükkandan kaçtı. Bu sırada iş yerinin de kapısı da kilitlendi.

    Tekirdağ da anne, kızını kaçıranın çalıştığı iş yerini ateşe verdi #1

    Yangın söndürüldü

    Dükkan alevler içinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

    DHA'nın haberine göre; bu sırada anne V.Ö., yanındakiler ve iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı.

    3 kişi gözaltına alındı

    Kavgayı engelleyen polis, annenin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ da anne, kızını kaçıranın çalıştığı iş yerini ateşe verdi #2

    Tekirdağ da anne, kızını kaçıranın çalıştığı iş yerini ateşe verdi #3

    Tekirdağ da anne, kızını kaçıranın çalıştığı iş yerini ateşe verdi #4

    Tekirdağ da anne, kızını kaçıranın çalıştığı iş yerini ateşe verdi #5

    Tekirdağ da anne, kızını kaçıranın çalıştığı iş yerini ateşe verdi #6

    Tekirdağ da anne, kızını kaçıranın çalıştığı iş yerini ateşe verdi #7


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