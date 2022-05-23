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    Tekirdağ'da annesinin öldürdüğü minik Ela Nur'a veda

    Tekirdağ Çerkezköy'de annesi tarafından bıçaklanarak öldürülen 6 yaşındaki işitme engelli kızı Ela Nur Kaya, toprağa verildi.
    • 23.05.2022 - 18:58
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 19:47
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    Tekirdağ'da annesinin öldürdüğü minik Ela Nur'a veda

    Saat 12.30 sıralarında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelen olayda, eşi Ayhan Kaya'nın evde bulunmadığı sırada, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Seda Nur Kaya, işitme engelli kızı Ela Nur Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü.

    Annesi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

    Ardından karşı komşusuna giden Kaya, çocuğunu öldürdüğünü söyleyerek yardım istedi. Eve giden komşuları çocuğu kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ela Nur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Olayın ardından gözaltına alınan Seda Nur Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

    "Pişmanım"

    Anne Kaya, ifadesinde, "Pişmanım, keşke böyle bir olay olmasaydı. Olay anında kendimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği belirtildi.

    Tekirdağ'da annesinin öldürdüğü minik Ela Nur'a veda VİDEO

    Tekirdağ da annesinin öldürdüğü minik Ela Nur a veda #1

    Toprağa verildi

    Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemi tamamlanan Ela Nur Kaya'nın cenazesi Çerkezköy Veysel Karani Camisi'ne getirildi. Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazında baba Ayhan Kaya, kızının tabutu başında dua okuyup, gözyaşı döktü.

    DHA'nın haberine göre, ailenin yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazının ardından Ela Nur Kaya, Türbedere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Tekirdağ da annesinin öldürdüğü minik Ela Nur a veda #2

    Tekirdağ da annesinin öldürdüğü minik Ela Nur a veda #3

    Tekirdağ da annesinin öldürdüğü minik Ela Nur a veda #4

    Tekirdağ da annesinin öldürdüğü minik Ela Nur a veda #5

    Tekirdağ da annesinin öldürdüğü minik Ela Nur a veda #6

    Tekirdağ da annesinin öldürdüğü minik Ela Nur a veda #7


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