Feribotta sıra bekleyen yolcularla feribot görevlileri arasında 'sıra dışından yolcu bindiği' nedeniyle çıkan kavga kameraya yansıdı.

Tekirdağ'dan Avşa Adası'na gidecek feribota binmek için sıra bekleyen sürücüler, sıra dışından başka yolcuların feribota bindiğini görünce tepki gösterdi.

SIRA KAVGASI KAMERADA

Bunun üzerine feribot görevlileri ile sürücüler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sıra bekleyen sürücülerle feribot görevlileri kavgaya tutuştu. Yaşanan o anlar ise feribottaki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Tekirdağ'da arabalı feribotta sıra kavgası