Barış Çorbacı (27), otomobille KOAH hastası babası Yaşar Çorbacı'yı (55) hastaneye götürürken, araçta babasının kullandığı oksijen tüpü patladı. Baba Çorbacı, otomobilde yanarak can verdi.

Tekirdağ'da öğleden sonra Malkara'nın Yenice Mahallesi yakınlarında Barış Çorbacı, KOAH hastası olan babası Yaşar Çorbacı'yı rahatsızlığı nedeniyle Tekirdağ'a götürmek üzere 59 DH 398 plakalı otomobil ile yola çıktı.

Yaşar Çorbacı'nın otomobilde nefes almak için kullandığı 10 kilo ağırlığındaki oksijen tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamayla birlikte alev alan otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren Barış Çorbacı, bariyerlere çarptı.

Oksijen tüpü aracın içinde patladı

Barış Çorbacı, yanan otomobilden diğer sürücüler tarafından güçlükle çıkarılırken, baba Yaşar Çorbacı ise tüm çabalara rağmen alevlerin sardığı otomobilden çıkarılamayınca, yanarak can verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin söndürdüğü otomobilde yanarak can veren Yaşar Çorbacı'nın cansız bedeni araçtan çıkarıldı.

İncelemeye alındı

Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Barış Çorbacı ise Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Savcının incelemesinin ardından Yaşar Çorbacı'nın cansız bedeni, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA'nın aktardığına göre itfaiye ekiplerinin söndürdüğü ve demir yığınına dönen otomobilde patlayan oksijen tüpü, jandarma ekiplerince incelemeye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Tekirdağ'da aracın içinde patlayan oksijen tüpü can aldı VİDEO