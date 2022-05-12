Tekirdağ’da arı kovanları tahrip edildi, genetik arı ırkları çalındı

İlaç yapımında kullanılacak arı ürünlerinin üretilmesi için çalışılan proje alanındaki kovanlar tahrip edildi. 4 milyon arı telef olurken, genetik üstün arılar çalındı.

Tekirdağ’da, Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile ziraat alanlarından uzak yetiştirilen Uçmakdere mevkisindeki arı kovanları, kimliği bilinmeyen şahıs ve şahılar tarafından gerçekleştirilen saldırılarla tahrip edildi.

Proje kapsamındaki 200 kovandaki arıların, sıradan amaçlarla yetiştirilmediği öğrenildi.

Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necati Muz tarafından, 2016 yılında başlatılan bakanlık destekli proje kapsamında doğada, ilaç yapımında kullanılacak arı ürünlerinin üretilmesi için çalışıldığı belirtildi.

Hastalığa dayanıklı arıların bulunduğu kovanlar tahrip edildi.

AA’nın haberine göre; Muz'un şikayeti üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Çalışmalar başlatan ekipler, çevredeki güvenli kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

"Yaklaşık 4 milyon arı telef edildi, hastalıklara dayanıklı üstün arı ırkları da çalındı”

Prof. Dr. Mustafa Necati Muz, Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde çalışma yürüttükleri alana kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildiğini, çalışma yürütülen alanda 200 kovanın kullanılamaz hale getirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 4 milyon arı telef edilerek, hastalıklara dayanıklı üstün arı ırkları da çalındı. Burada yerli imkanlarla organik ilaç ham maddesi üretilmesi hedefleniyordu. Arıların bazı hastalıklarını tedavi etmek ve insan sağlığında kullanılan arı ürünlerinin kalıntısız ve yüksek kalitede üretilmesi amaçlanıyordu.

Tekirdağ'da araştırma için beslenen arı kovanları tahrip edildi VİDEO







“Bizim yıllardır biriktirdiğimiz genetik ırklar, projenin verileri de çalınmış oldu”

10 dönüm izole alanda zirai tehditlerden uzakta, 200 kovan arıyla, hayvancılık projesi amacıyla çalışmaya başlamıştık. Trakya'nın farklı köylerinden toplanan genetik üstün arılarımız vardı. 6 yıl burada ıslah mücadelesi yaptık. Burada sadece bir hırsızlık yapılmadı. Bizim yıllardır biriktirdiğimiz genetik ırklar, projenin verileri de çalınmış oldu. Peteklere zarar verildiği için arılar ölmüş, bazıları kaçmış. Genetik materyal olan kovanlardan ana arılar çalındı."

Şarköy Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulunduklarını dile getiren Muz, bunu yapanların cezasız kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.