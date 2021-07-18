Tekirdağ'da arı saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde arıların saldırısına uğrayan çiftlik çalışanı Şemsi Aktaş (62) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da Muratlı ilçesine bağlı İstiklal Kurtpınar Mahallesi'nde Çiftlikte çalışan Aktaş ailesi, yakında bulunun kovanlardaki bal arıların saldırısına uğradı.

Çevresini saran yüzlerce arının saldırısına uğrayan Şemsi Aktaş, Ümit Aktaş (57), Burhan Aktaş (32), Salih Aktaş (30), İklim Aktaş (4), yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede çok sayıda arı olması nedeniyle, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin arıları uzaklaştırmasının ardından yaralılara müdahale edildi.

Arıların sokması nedeniyle vücutları şişen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Şemsi Aktaş, doktarların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

İklim Aktaş ile Burhan Aktaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ümit Aktaş ile Salih Aktaş'ın tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından arı kovanlarının sahibi H.K.'yı gözaltına aldı.

KOVANLARIN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Manisa'dan bölgeye gelerek, arı kovanlarını izinli olarak çiftlik yakınına koyduğunu söyleyen H.K.'nin ifadesinde, "Kovanlarım çiftlik yakınında bulunuyordu. Tarım Bakanlığı'ndan izinli olarak arılarımı buraya koydum. Normal şartlarda arılar saldırmaz ancak bu kişiler arı kovanlarına çok yaklaştığı için saldırmış olabilir" dediği öğrenildi.

İfadesi alınan H.K., cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.