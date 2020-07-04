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    Tekirdağ'da arıtma tesisi inşaatında göçük: 1 işçi öldü

    Yapımı süren arıtma tesisi inşaatında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 04.07.2020 - 11:02
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    Tekirdağ'da arıtma tesisi inşaatında göçük: 1 işçi öldü #1

    Tekirdağ Ergene Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisi inşaatının tünel kazma ve boru döşeme çalışmaları sırasında dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi.

    Göçükte toprak altında kalan 4 işçiden 3'ü, kendi imkanları ile çıktı.

    HASTANEYE KALDIRILAN İŞÇİ KURTARILAMADI

    Toprak altındaki Mehmet Çetin’i kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmayla kurtarılan Çetin, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Tekirdağ'da arıtma tesisi inşaatında göçük: 1 işçi öldü #2

    Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Tekirdağ'da arıtma tesisi inşaatında göçük: 1 işçi öldü #3

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