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    Tekirdağ'da at arabası ile otomobil çarptıştı: 3 yaralı

    Çorlu ilçesinde seyreden otomobil, demir yüklü at arabasına çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, at arabasında yaralanan hastaların yakınları sinir krizi geçirdi.
    • 25.10.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 16:50
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    Tekirdağ'da at arabası ile otomobil çarptıştı: 3 yaralı

    Tekirdağ Çorlu’da ilerleyen Süleyman A. idaresindeki 59 YJ 664 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Sezer C.’nin kullandığı demir yüklü at arabasına arkadan çarptı.

    Kaza sonrası at arabası paramparça olurken, yüklü demirler de yola saçıldı.

    3 kişi yaralandı

    Ön kısmı büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Süleyman A. ve at arabasında bulunan yolculardan Hamide K. ile Rabia Ş. yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hasta yakınları kendinden geçti

    Öte yandan kazayı duyup olay yerine gelen at arabasındaki kazazedelerin yakınları, sinir krizi geçirdi. Yaralı atın da olay yerinde bir süre acı çektiği görüldü.

    Kaza nedeniyle tamamen kapanan Çorlu-Ergene yolu ise yaklaşık 45 dakika sonra trafiğe açıldı.

    Tekirdağ da at arabası ile otomobil çarptıştı: 3 yaralı #1

    Tekirdağ da at arabası ile otomobil çarptıştı: 3 yaralı #2

    Tekirdağ da at arabası ile otomobil çarptıştı: 3 yaralı #3

    Tekirdağ da at arabası ile otomobil çarptıştı: 3 yaralı #4


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