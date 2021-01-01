Girdikleri iş yerinden at arabasıyla yaklaşık 4 ton demir çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen hırsızlar, Malkara ilçesine bağlı Camiatik Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerini hedef aldı.

Şüpheliler, iş yeri bahçesine girip tonlarca demir parçasını at arabasına yükleyerek kayıplara karıştı.

"4-5 TONLUK MALZEME ÇALINDI"

Durumu fark eden iş yeri sahibi Müjdar Duratimur, polis ekiplerine şikayette bulundu.

Zararının yaklaşık 25 bin lira civarında olduğunu söyleyen Duratimur, “İmalatını yaptığımız yedek parçaları ve kullanmadığımız malzemeleri dışarı istiflemiştik. Onlar da iki at arabasıyla 7 veya 8 kişilik ekip sokağa çıkma yasağının olduğu gün demir parçaları yükleyip götürmüşler. Gün içerisinde yarım saat arayla gidip gelmişler. Ciddi anlamda epey bi malzeme götürmüşler. 4 - 5 ton civarında malzememizin çalındığını tahmin ediyorum. Yaklaşık 25 bin liralık kaybımız var” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, hırsılzlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tekirdağ'da at arabasıyla hırsızlık kamerada ViDEO