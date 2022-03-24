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    Tekirdağ'da ATM'de unuttuğu emekli maaşını çaldılar

    Babasının 2 bin 100 lira emekli maaşını çekmeye giden gencin banka ATM'de unuttuğu para, durumu fırsat bilen bir şşahıs tarafından çalındı.
    • İHA
    • 24.03.2022 - 10:22
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    Tekirdağ'da ATM'de unuttuğu emekli maaşını çaldılar

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan sağlık emeklisi Abdulrezak Kaya (62), Omurtak Caddesi üzerinde bulunan bir bankadan emekli maaşını çekmesi için oğlu Orman Endüstri Mühendisi Caner Kaya’yı ATM'ye gönderdi.

    BABASININ EMEKLİ MAAŞINI ATM'DE UNUTTU

    2 bin 100 lira para çeken Caner Kaya, kartı alırken parayı bir anlık dalgınlığı sonucu unuttu. 1 dakika sonra yan ATM’deki bir şahıs, parayı alıp kaçtı. O anlar ise kameraya yansıdı.

    "İNSAFIN VARSA O PARAYI GETİR"

    Henüz şahsın yakalanıp yakalanmadığını bilmediklerini ifade eden Abdülrezzak Kaya, "Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına ve bankaya konu ile ilgili bilgilendirmede bulunarak suç duyurusunda bulunduk. Şu an çok üzgünüm. Buradan o şahsa sesleniyorum. Eğer azcık vicdanın varsa o parayı getirir bana teslim edersin. Biz de şikayetimizi geri alırız. Yoksa sana hakkımı helal etmiyorum. O para boğazından geçmez." diye konuştu.

    Tekirdağ da ATM de unuttuğu emekli maaşını çaldılar #1

    Tekirdağ da ATM de unuttuğu emekli maaşını çaldılar #2


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