Tekirdağ'da, babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi

Kapaklı'da yaşayan Faruk Kozar, babası Yılmaz Kozar'ın, cenazesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz Kozar, yaşlılığa bağlı olarak yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Önceki gün Karaağaç Mezarlığı'nda gerçekleştirilen cenaze töreninde, defin esnasında babasının acısına dayanamayan Faruk Kozar, fenalaşarak yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kozar’a ilk müdahale cenazede bulunan bir doktor tarafından yapıldı. Kozar, olay yerine çağrılan ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki çocuk babası Kozar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kozar, babasından bir gün sonra kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.







