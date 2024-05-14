Tekirdağ'da bağlantısız yük vagonu liman kapılarını parçaladı Hiçbir bağlantısı olmadan tren raylarında ilerleyen boş yük vagonu, Ceyport Limanı'na kapılarını kırarak girdi. O anlar yol kenarında bulunan bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

Tekirdağ'da felaketin eşiğinden dönülen olay...

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bulunan tren raylarında henüz nereden geldiği belli olmayan boş bir yük vagonu, hiçbir bağlantısı olmadan ilerlerken kameralara yansıdı.

Limanın kapılarını parçaladı

Kaçan yük vagonu, bir süre ilerledikten sonra o sırada rayların kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptıktan sonra Ceyport Limanı'na, kapılarını kırarak girdi.

Yük vagonunun o anları kamerada

O anlar, o sırada rayların hemen yanı başındaki yolda seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

O anları kayda alan sürücü ise, “Ağabey kim durduracak bunu, kazaya sebebiyet ya” diyerek isyan etti.

Liman kapılarında hasar meydana geldi

Limanın kapısına çarpan boş yük vagonu limana girdikten sonra kameraların kapanmasından dolayı vagonun akıbeti bilinmezken limanın kapılarında hasar meydana geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)