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    Tekirdağ'da bakımını yaptığı asansörün altında kaldı

    Asansörün bakımını yaparken aniden çalışması sonucu sıkışan işçi, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 13.08.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 14:21
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    Tekirdağ'da bakımını yaptığı asansörün altında kaldı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir asansör firmasında çalışan Emrullah Gültekin, Çobançeşme Mahallesi'ndeki bir apartmanın asansörüne bakım yapmaya başladı.

    Bir süre sonra asansör aniden çalıştı. Gültekin, kabinin altında kaldı.

    ASANSÖRÜN ALTINDA SIKIŞTI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Gültekin, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    Emrullah Gültekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


    Tekirdağ da bakımını yaptığı asansörün altında kaldı #1

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