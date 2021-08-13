Tekirdağ'da bakımını yaptığı asansörün altında kaldı

Tekirdağ'da bakımını yaptığı asansörün altında kaldı

Asansörün bakımını yaparken aniden çalışması sonucu sıkışan işçi, hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir asansör firmasında çalışan Emrullah Gültekin, Çobançeşme Mahallesi'ndeki bir apartmanın asansörüne bakım yapmaya başladı.

Bir süre sonra asansör aniden çalıştı. Gültekin, kabinin altında kaldı.

ASANSÖRÜN ALTINDA SIKIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Gültekin, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Emrullah Gültekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



