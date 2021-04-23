Tekirdağ'da baktığı sokak köpekleri vuruldu

Tekirdağ'da bir hayvanseverin baktığı iki sokak köpeği tüfekle vuruldu.

Tekirdağ'da yaşayan Nurgül Tanrınıan'ın baktığı iki sokak köpeği vuruldu. Köpeklerden biri ölürken diğeri yaralandı.

Öldürülen köpeğinin mezarı başında gökyaşı döken Tanrınıan, "Bunu yapanlar insan olamaz." dedi.

"BİZE HAYVAN POLİSİ DENİLİYOR"

Yaralı köpeği veterinere götürerek tedavi ettiren Tanrınıan, ölen köpeği ise gömdü. Köpeğinin mezarı başında gözyaşları döken Nurgül Tanrınıan, "Hürriyet Mahallesi'nde Orman Su İşleri'ne bağlı gönüllü hayvan koruma görevlisiyim. Bizlere hayvan polisi de deniyor.

Burada 3 köpeğimi sürekli besliyorum. Pazar günü geldiğimde köpeğimin ikisini bulamadım. Her yeri aradım, bulamadım. 3-4 gün sonra arsa sahibi bir doktor tarafından bulundu. Köpeğimin birisini vurularak öldürülmüş olarak buldum. Diğeri de yaralıydı. Kendi ellerimle taşıyarak gömdüm." dedi.

"BU CANLARA UYGULANAN ŞİDDET SON BULSUN"

Fail ya da faillerin bulunmasını isteyen Tanrınıan, "Bunu yapan insan olamaz. Bu tür insanların arasında dolaşmasına izin verilmemeli. Ben sessiz kalmak istemedim. Yaralı köpeğimi veterinere götürdüğümde vücudu saçma doluydu. Varsa gören bilen haber versin.

Bu canlara yapılan şiddet son bulsun. Yapanların yanına kar kalmasın. Bu bölge okullar bölgesi. Köpeklere zarar veren çocuklara da zarar verir. Lütfen bu caniliği yapanlar bulunsun." diye konuştu.



