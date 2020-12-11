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    Tekirdağ'da balıkçı dükkanının üst katına, gizli kıraathane yapıldı

    Tekirdağ'da balıkçı dükkanının üst katına, gizli kıraathane yapıldı

    Çorlu ilçesinde bir balıkçı dükkanının üst katının kıraathaneye çevrildi. Polis baskınına karşı, duvarları kırarak kaçış yollarının hazırlandığı kıraathanede oyun oynayanlara ceza kesildi.
    • İHA
    • 11.12.2020 - 23:52
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    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi’nde meydana gelen olayda,  mahallede yer alan bir araç kiralama ofisine sürekli olarak birilerinin girdiğini ve girenlerin uzun süre dışarı çıkmadığını belirleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun süre izlediği iş yerine baskın düzenledi.

    Yapılan baskında araç kiralama ofisi olarak kullanılan dükkanın duvarının kırıldığı ve yandaki balıkçı dükkanına geçiş sağlandığı belirlendi.

    Açılan duvardan geçerek yan dükkana giren polis içeriye girdiğinde ilginç bir manzara ile karşılaştı.

    Tekirdağ'da balıkçı dükkanının üst katına, gizli kıraathane yapıldı İZLE

    ÜST KATTA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN OYUN OYNADIĞI BELİRLENDİ

    Balıkçı dükkanının üst katına da merdivenle bir geçiş açıldığını belirleyen polis, balıkçının üst katının kıraathane olarak düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin oyun oynadığını gördü.

    Tekirdağ da balıkçı dükkanının üst katına, gizli kıraathane yapıldı #1

    GİZLİ GEÇİT BULUNDU

    Oyun oynayan kişilere suçüstü baskın yapan polis iş yerinde lavabo arkasına gizlenmiş bir de geçiş buldu. Geçidin olası polis baskını sırasında iş yerinden kaçış amaçlı olarak tasarlandığı belirlendi.

    Tekirdağ da balıkçı dükkanının üst katına, gizli kıraathane yapıldı #2

    KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI

    Polisin baskını sırasında buradan geçerek kaçmaya çalışan N.G. (30) adlı bir kişi de yaklaşık 3,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

    Tekirdağ da balıkçı dükkanının üst katına, gizli kıraathane yapıldı #3

    37 BİN 450 TL CEZA KESİLDİ

    Pandemi döneminde yasak olmasına karşın oyun kağıtları ve oyun taşları ile oyun oynayan kişiler ile iş yeri sahibine koronavirüs salgını nedeniyle alınan pandemi kurallarına uymamak suçundan işlem yapılarak 37 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

    Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Tekirdağ da balıkçı dükkanının üst katına, gizli kıraathane yapıldı #4

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