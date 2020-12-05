Tekirdağ'da balıkçıdan 10 bin TL değerinde çinekop çalındı

Dükkana girerek 10 bin lira değerindeki balıkları çalan zanlılar yan dükkandaki balıkçı esnafı çıktı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde balıkçı dükkanı bulunan Oğuzhan Özgül, kepenk kilitlerinin kırık olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, dükkandan 10 bin TL değerinde çinekop balığı çalındığını tespit etti.

HIRSIZLAR KOMŞULARI ÇIKTI

Hırsızları yakalamak için harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda ise zanlıların yan taraftaki balıkçı dükkanının sahipleri Özden G., Hüseyin G. ve Necmi K. olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekipler bunun üzerine cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda şüphelileri gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.