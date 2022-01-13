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    Tekirdağ’da, balyoz ile camı kırıp kuyumcuya girdiler

    Çorlu’da, motosikletle geldikleri kuyumcunun kapı camını balyozla kırıp emisyon altınları alarak kaçan 2 kişi, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından yapılan operasyonla yakalandı.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 11:12
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    Tekirdağ’da, balyoz ile camı kırıp kuyumcuya girdiler

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya motosikletle gelen 2 kişiden biri araçtan inip kuyumcuya yönelirken, sürücü hazır bekledi. Şüpheli kapı camını balyozla kırarak içeriye girdi.

    Hızla altınları elindeki torbaya dolduran şüpheli şahıs, olay yerinden hızla kaçtı.

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

    Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, iş yeri ve bölgede bulunan 25 güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

    Tekirdağ’da, balyoz ile camı kırıp kuyumcuya girdiler VİDEO

    SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

    Hırsızlığı yapan şahısların S.Y. ve Ö.E. isimli şahıslar olduğu belirlendi. S.Y. ve Ö.E., saklandıkları evde yakalandı. Kuyumcudan çalınan emisyon altınlar da ele geçirildi.

    Tekirdağ’da, balyoz ile camı kırıp kuyumcuya girdiler #1

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan ve bir iş yerinde motosikletli kurye olarak çalışan S.Y. ile Ö.E.'nin çok sayıda suçtan kayıtları bulunduğu, cezaevinden de bir süre önce çıktıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

    Tekirdağ’da, balyoz ile camı kırıp kuyumcuya girdiler #2

    Tekirdağ’da, balyoz ile camı kırıp kuyumcuya girdiler #3

    Tekirdağ’da, balyoz ile camı kırıp kuyumcuya girdiler #4


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