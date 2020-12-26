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- Tekirdağ'da banka önünde unutulan paketi polis fark etti
Tekirdağ'da banka önünde unutulan paketi polis fark etti
Malkara ilçesinde bir vatandaşın banka önünde unuttuğu kargo paketini, polis ekipleri fark ederek sahibine teslim etti.
- İHA
- 26.12.2020 - 03:07
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde M.G. isimli vatandaş, kendisine gönderilen kargo paketini, teslim aldıktan sonra Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir banka şubesi önünde unuttu.
Sokağa çıkma kısıtlama kapsamında ilçeyi karış karış dolaşarak devriye atan Yiğit Polis Merkezi ekipleri, banka şubesi önünde bir kargo paketi olduğunu fark etti.
KARGO PAKETİNİ EVE KADAR GÖTÜRÜP TESLİM ETTİ
Duyarlılık örneği gösteren ekipler, kısa sürede sahibi M.G’ye telefonla ulaşarak, saatler önce unuttuğu kargo paketini evine kadar gidip teslim etti.
Mahalle sakinleri, polis ekiplerine teşekkür etti.