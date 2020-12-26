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Tekirdağ'da banka önünde unutulan paketi polis fark etti

Tekirdağ'da banka önünde unutulan paketi polis fark etti

Malkara ilçesinde bir vatandaşın banka önünde unuttuğu kargo paketini, polis ekipleri fark ederek sahibine teslim etti.