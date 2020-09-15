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    Tekirdağ'da barışma teklifini reddeden eski sevgilisini bıçakladı

    Ayrıldığı Ş.A.'yı kendisine geri dönmeye ikna edemeyince bıçaklı saldırıda bulunan şüpheli, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.09.2020 - 12:31
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    Tekirdağ'da barışma teklifini reddeden eski sevgilisini bıçakladı

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Hacıevhat Mahallesi'nde bulunan pazara alışverişe giden Ş.A. (44), yolunu kesen eski erkek arkadaşı K.K. (58) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

    BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDETTİ

    İddiaya göre K.K., Ş.A.'ya barışma teklifinde bulundu.

    Kadının teklifi reddetmesi üzerine sinirlenen saldırgan da Ş.A.'yı karın ve bacaklarından bıçaklayıp, kaçtı.

    Tekirdağ'da barışma teklifini reddeden eski sevgilisini bıçakladı ViDEO

    YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralanan Ş.A. yakında bulunan Yiğit Polis Merkezi'ne sığınıp, polislerden yardım istedi.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı kadın Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Polis, kaçan ve Ş.A.'nın da şikayetçi olduğu K.K.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

    Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Tekirdağ da barışma teklifini reddeden eski sevgilisini bıçakladı #1

    Tekirdağ da barışma teklifini reddeden eski sevgilisini bıçakladı #2

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