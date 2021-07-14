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    Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir bekçinin şehit edilmesi ve bir bekçinin de yaralanması olayında adliyeye sevk edilen baba tutuklanırken, oğlu ise adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 19:47
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 19:51
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    Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı

    Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iki aile arasındaki kavgaya müdahale etmek amacıyla adrese giden bekçilere silahlı saldırı sonrası 2 bekçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    Hastaneye kaldırılan bekçilerden Gökçen Koşal şehit oldu.

    TUTUKLANDI

    Diğer bekçi Fırat Doğan'ın tedavisi sürerken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

    Adliyeye sevk edilen Necip S. tutuklanırken, oğlu Y.S. ise adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı VİDEO

    Tekirdağ da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı #1

    Tekirdağ da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı #2

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