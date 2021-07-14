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Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir bekçinin şehit edilmesi ve bir bekçinin de yaralanması olayında adliyeye sevk edilen baba tutuklanırken, oğlu ise adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.